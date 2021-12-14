Buzlanan yolda zincirleme kaza: 4 araca çarparak durabildi - Haberler
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Buzlanan yolda zincirleme kaza: 4 araca çarparak durabildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Buzlanan yolda zincirleme kaza: 4 araca çarparak durabildi Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında buzlanan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç park halindeki 4 araca çarparak durabildi.

ERZURUM (İHA) - Buzlanan yolda zincirleme kaza: 4 araca çarparak durabildi

ERZURUM - Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında buzlanan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç park halindeki 4 araca çarparak durabildi. Kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Olay, Yakutiye ilçesine bağlı Hastaneler Caddesi'nde meydana geldi. 06 ABY 608 plakalı Opel marka araç buzlanan yolda sürücüsü Ali Ç.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce park halindeki 25 FB 504 plakalı Dacia marka araca vurduktan sonra 5 metre sürüklenerek diğer park halindeki 3 araca daha çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde bulunan ismi öğrenilemeyen bir kadın olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazada sürücü yara almadan kurtulurken park halindeki araçlarda maddi hasara oluştu. Olay anından araçların çevresinde kimsenin olmaması ise faciayı önledi.

Buzlanan yolda zincirleme kaza: 4 araca çarparak durabildi

Buzlanan yolda zincirleme kaza: 4 araca çarparak durabildi

Buzlanan yolda zincirleme kaza: 4 araca çarparak durabildi

Buzlanan yolda zincirleme kaza: 4 araca çarparak durabildi

Buzlanan yolda zincirleme kaza: 4 araca çarparak durabildi

Buzlanan yolda zincirleme kaza: 4 araca çarparak durabildi

Buzlanan yolda zincirleme kaza: 4 araca çarparak durabildi

Buzlanan yolda zincirleme kaza: 4 araca çarparak durabildi

Buzlanan yolda zincirleme kaza: 4 araca çarparak durabildi

Buzlanan yolda zincirleme kaza: 4 araca çarparak durabildi

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İhlas Haber Ajansı / Sefa Tetik - Son Dakika Haberleri

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