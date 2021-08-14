Büyükçekmece Gölü'nde yasadışı avcılık yapan 15 kişiye idari para cezası uygulandı
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Büyükçekmece Gölü'nde yasadışı avcılık yapan 15 kişiye idari para cezası uygulandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Büyükçekmece Gölü'nde yasadışı avcılık yapan 15 kişiye idari para cezası uygulandı 1 tona yakın canlı balık tekrar doğal yaşam alanlarına bırakıldı İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü çalışma programı kapsamında 27 kişilik ekiple Büyükçekmece...

Büyükçekmece Gölü'nde yasadışı avcılık yapan 15 kişiye idari para cezası uygulandı

1 tona yakın canlı balık tekrar doğal yaşam alanlarına bırakıldı

İSTANBUL - İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü çalışma programı kapsamında 27 kişilik ekiple Büyükçekmece Gölü'nde yasadışı ticari balık avcılığı ve Amatör Balık avcılığı yapanlara yönelik denetim yapıldı. Denetimler kapsamında yaklaşık 1 ton muhtelif balık tekrar doğal yaşamlarına bırakıldı.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü çalışma programı kapsamında Arnavutköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Büyükçekmece İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Su Ürünleri kontrol görevlileri, İBB Zabıta Daire Başkanlığı, Deniz Zabıta Amirliği, Büyükçekmece Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğü ekipleri ve sivil toplum örgütleri, İsobder Balıkçılar Derneği ekiplerinin gözlem amaçlı katılımı ile birlikte 27 kişilik ekiple Büyükçekmece Gölü'nde yasadışı ticari balık avcılığı ve Amatör Balık avcılığı yapanlara yönelik denetim ve kontroller yapıldı.

Yapılan denetimlerde kullanımı uygun olmayan 15 takım olta, 1 adet tırıvırı - paraşüt ağ, 40 adet çok iğneli küspe, 5 metre boyunda büyük boy pinter ağ, 2.800 metre uzatma misina ağına el konuldu.

Ağlarının içinde bulunan ve canlı oldukları tespit edilen yaklaşık olarak 1 ton ağırlığında muhtelif balıklar tekrar doğal yaşam alanları olan iç sulara bırakıldı.

El konulan istihsal av malzemeleri, mülkiyeti kamuya geçirilmesi için Arnavutköy ilçe Müdürlüğü deposuna yeddi - emin olarak kaldırıldı. Denetimler kapsamında 15 kişi hakkında idari para cezası uygulandı.

Büyükçekmece Gölü'nde yasadışı avcılık yapan 15 kişiye idari para cezası uygulandı
Büyükçekmece Gölü'nde yasadışı avcılık yapan 15 kişiye idari para cezası uygulandı
Büyükçekmece Gölü'nde yasadışı avcılık yapan 15 kişiye idari para cezası uygulandı
Büyükçekmece Gölü'nde yasadışı avcılık yapan 15 kişiye idari para cezası uygulandı
Büyükçekmece Gölü'nde yasadışı avcılık yapan 15 kişiye idari para cezası uygulandı
Büyükçekmece Gölü'nde yasadışı avcılık yapan 15 kişiye idari para cezası uygulandı
Büyükçekmece Gölü'nde yasadışı avcılık yapan 15 kişiye idari para cezası uygulandı
Büyükçekmece Gölü'nde yasadışı avcılık yapan 15 kişiye idari para cezası uygulandı
Büyükçekmece Gölü'nde yasadışı avcılık yapan 15 kişiye idari para cezası uygulandı
Büyükçekmece Gölü'nde yasadışı avcılık yapan 15 kişiye idari para cezası uygulandı
Büyükçekmece Gölü'nde yasadışı avcılık yapan 15 kişiye idari para cezası uygulandı
Büyükçekmece Gölü'nde yasadışı avcılık yapan 15 kişiye idari para cezası uygulandı
Büyükçekmece Gölü'nde yasadışı avcılık yapan 15 kişiye idari para cezası uygulandı
Büyükçekmece Gölü'nde yasadışı avcılık yapan 15 kişiye idari para cezası uygulandı
Büyükçekmece Gölü'nde yasadışı avcılık yapan 15 kişiye idari para cezası uygulandı
Büyükçekmece Gölü'nde yasadışı avcılık yapan 15 kişiye idari para cezası uygulandı
Büyükçekmece Gölü'nde yasadışı avcılık yapan 15 kişiye idari para cezası uygulandı
Büyükçekmece Gölü'nde yasadışı avcılık yapan 15 kişiye idari para cezası uygulandı
Büyükçekmece Gölü'nde yasadışı avcılık yapan 15 kişiye idari para cezası uygulandı
Büyükçekmece Gölü'nde yasadışı avcılık yapan 15 kişiye idari para cezası uygulandı
Büyükçekmece Gölü'nde yasadışı avcılık yapan 15 kişiye idari para cezası uygulandı
Büyükçekmece Gölü'nde yasadışı avcılık yapan 15 kişiye idari para cezası uygulandı
Büyükçekmece Gölü'nde yasadışı avcılık yapan 15 kişiye idari para cezası uygulandı
Büyükçekmece Gölü'nde yasadışı avcılık yapan 15 kişiye idari para cezası uygulandı
Büyükçekmece Gölü'nde yasadışı avcılık yapan 15 kişiye idari para cezası uygulandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Zöhre Alagöz

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