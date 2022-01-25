Son dakika haberleri | BÜYÜKÇEKMECE'DE KALP KRİZİ GEÇİREN HASTA AMBULANSA KEPÇEYLE YETİŞTİRİLDİ

Gelen son dakika haberlerine göre BÜYÜKÇEKMECE'de yoğun kar yağışı nedeniyle yollar kapanınca kalp krizi geçiren bir hastayı ambulansa kepçe taşıdı.

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (DHA) - BÜYÜKÇEKMECE'de yoğun kar yağışı nedeniyle yollar kapanınca kalp krizi geçiren bir hastayı ambulansa kepçe taşıdı. Evlerine gidemeyen vatandaşların da kepçeyle taşındığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kar yağışı Büyükçekmece'de de yolları kapattı. Ara sokaklara araçlar girmekte zorluk çekince vatandaşlar evlerine yaya yürüdü. Yolda kalanların imdadına ise kar çalışması yapan kepçeler yetişti. İnsanlar evlerine kepçenin ağzında gitmeye çalışırken kalp krizi geçiren bir hasta, yolda ilerleyemeyen ambulansa kepçe ile yetiştirildi. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.