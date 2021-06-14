Son dakika haber: Büşra ve Suzan öğretmenin öldüğü kazada, sürücü tutuklandı
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Son dakika haber: Büşra ve Suzan öğretmenin öldüğü kazada, sürücü tutuklandı

Son dakika haber: Büşra ve Suzan öğretmenin öldüğü kazada, sürücü tutuklandı
Demirören Haber Ajansı / Selim Kaya - Haberler | Güncel

Son dakika haber... MARDİN'in Nusaybin ilçesinde yaya geçidinde öğretmenler Büşra Yıldız (27) ve Suzan Basın'a (28) çarparak ölümlerine neden olan hafif ticari aracın sürücüsü Mehmet Danışman (25), tutuklandı.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde yaya geçidinde öğretmenler Büşra Yıldız (27) ve Suzan Basın'a (28) çarparak ölümlerine neden olan hafif ticari aracın sürücüsü Mehmet Danışman (25), tutuklandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Nusaybin ilçesi Mardin Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet Danışman yönetimindeki hafif ticari araç, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Oğuzhan İlkokulu'nda görevli öğretmenler Büşra Yıldız ve Suzan Basın'a çarptı. Yaralanan Yıldız ve Basın, kaldırıldıkları Nusaybin Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan Mehmet Danışman, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Danışman, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öğretmenlerden Suzan Basın, dün Nusaybin'de toprağa verilirken, Büşra Yıldız'ın cenazesi ise memleketi Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine gönderildi.

FOTOGRAFLI


Son dakika haber: Büşra ve Suzan öğretmenin öldüğü kazada, sürücü tutuklandı
Son dakika haber: Büşra ve Suzan öğretmenin öldüğü kazada, sürücü tutuklandı
Son dakika haber: Büşra ve Suzan öğretmenin öldüğü kazada, sürücü tutuklandı
Son dakika haber: Büşra ve Suzan öğretmenin öldüğü kazada, sürücü tutuklandı
Son dakika haber: Büşra ve Suzan öğretmenin öldüğü kazada, sürücü tutuklandı
Son dakika haber: Büşra ve Suzan öğretmenin öldüğü kazada, sürücü tutuklandı
Son dakika haber: Büşra ve Suzan öğretmenin öldüğü kazada, sürücü tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selim Kaya

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