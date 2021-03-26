Son dakika haberi! Bursa'daki kazada Çanakkale Orman Bölge Müdürü'nün annesi ve kayınvalidesi hayatını kaybetti
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Son dakika haberi! Bursa'daki kazada Çanakkale Orman Bölge Müdürü'nün annesi ve kayınvalidesi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Bursa'daki kazada Çanakkale Orman Bölge Müdürü'nün annesi ve kayınvalidesi hayatını kaybetti.

Bursa'da sokak ortasında sapık dehşeti yaşayan genç kızın ifadesi ortaya çıktı
Bursa'da sokak ortasında sapık dehşeti yaşayan genç kızın ifadesi ortaya çıktı

Bursa'daki kazada Çanakkale Orman Bölge Müdürü'nün annesi ve kayınvalidesi hayatını kaybetti.

Kaza, Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre,Kurtuluş Caddesi'ndenKestelçıkış kurtuluş ışıklarına seyir halinde bulunan Tahsin U. idaresindeki 16 ADT 16 plakalıminibüs,Mandras Caddesi'nden Kestel TOKİistikametine gidenÇanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirciyönetimindeki 55 LL 025 plakalı otomobille çarpıştı.

Enver Demirci'nin kazadayaralanan eşi Nevin Demirci, kızı Elif Demirci, kayınvalidesiAdife Ekmekçi ile minibüste bulunan Önder Ç,BursaYüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Demirci'nin annesiŞadiye DemircikaldırıldığıKestel Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. BursaYüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi süren kayınvalidesiAdife Ekmekçi'nin de yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Minibüs şoförü Tahsin U. hakkında kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Son dakika haberi! Bursa'daki kazada Çanakkale Orman Bölge Müdürü'nün annesi ve kayınvalidesi hayatını kaybetti
Son dakika haberi! Bursa'daki kazada Çanakkale Orman Bölge Müdürü'nün annesi ve kayınvalidesi hayatını kaybetti
Son dakika haberi! Bursa'daki kazada Çanakkale Orman Bölge Müdürü'nün annesi ve kayınvalidesi hayatını kaybetti
Son dakika haberi! Bursa'daki kazada Çanakkale Orman Bölge Müdürü'nün annesi ve kayınvalidesi hayatını kaybetti
Son dakika haberi! Bursa'daki kazada Çanakkale Orman Bölge Müdürü'nün annesi ve kayınvalidesi hayatını kaybetti
Son dakika haberi! Bursa'daki kazada Çanakkale Orman Bölge Müdürü'nün annesi ve kayınvalidesi hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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