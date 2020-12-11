Son dakika haber! Bursa'da silahlı kavgada olayla ilgisi olmayan kişi yaralandı
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Son dakika haber! Bursa'da silahlı kavgada olayla ilgisi olmayan kişi yaralandı

11.12.2020 13:05 | Son Güncelleme: 11.12.2020 13:08
Son dakika haber! Bursa'da silahlı kavgada olayla ilgisi olmayan kişi yaralandı

Gelen son dakika haberlerine göre Bursa'nın Orhangazi ilçesinde çıkan silahlı kavgada olayla ilgisi bulunmayan kişi sırtına isabet eden saçmalarla yaralandı, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde çıkan silahlı kavgada olayla ilgisi bulunmayan kişi sırtına isabet eden saçmalarla yaralandı, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İddiaya göre, M.K. ve oğlu T.K. ile husumetli oldukları C.Y. arasında Örnekköy Mahallesi'nde yolda karşılaşmaları üzerine tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu silahla M.K'nin minibüsüne doğru ateş eden C.Y'ye, T.K. de karşılık verdi. Bu sırada olayla ilgisi bulunmayan bölgedeki K.F'nin (36) sırtına saçmalar isabet etti.

Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Baba ve oğlunu gözaltına alan ekiplerin C.Y'nin yakalanması için çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Öztürk

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