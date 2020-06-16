Listeye Bursa da eklendi, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 45'e yükseldi
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Listeye Bursa da eklendi, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 45'e yükseldi

Bursa'da yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takılması zorunluluğu getirildiği bildirildi. Böylelikle maske takmanın zorunlu olduğu il sayısı 45'e yükseldi.

16.06.2020 18:07 | Son Güncelleme: 16.06.2020 18:17

Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni bakımından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği hatırlatıldı.

Bu kapsamda, maske takma zorunluluğu kararı alındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:"İlimiz Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, İnegöl, Kestel, Gürsu ilçe sınırları içinde, koronavirüs salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu tesis etmek amacıyla daha önce alınmış kararlara ilave olarak vatandaşların ağzı ve burnu kapatacak şekilde tıbbi ya da bez maske kullanımı zorunlu hale getirilmiştir."

Açıklamada, tıbbi süreç izlenerek diğer ilçelerde de uygulama konusunda karar alınabileceği aktarıldı.

MASKE TAKMAYANA CEZA VAR

İl Hıfzıssıhha Kurulunun 21 Mayıs tarihli ve 57 sayılı kararında belirtilen bölgelerde maske takma zorunluluğunun devam edeceği vurgulanan açıklamada, şunlara yer verildi:"Belirtilen tedbirlere ilişkin uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir."

MASKESİZ ÇIKMANIN YASAK OLDUĞU İLLERİN SAYISI 45 OLDU

Bursa dışında maskesiz çıkmanın yasak olduğu diğer iller şöyle:

Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bitlis, Bolu, Burdur, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Rize, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli, Uşak, Zonguldak, Yalova.

Listeye Bursa da eklendi, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 45'e yükseldi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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