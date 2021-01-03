Evi yanarken canlı yayın yapan şahıs pes dedirtti
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Evi yanarken canlı yayın yapan şahıs pes dedirtti

03.01.2021 10:14 | Son Güncelleme: 03.01.2021 12:03

Bursa'da Suriye uyruklu ailenin yaşadığı evde ısıtıcının devrilmesi sonucunda yangın çıktı. Evi yanan kişinin o anda cep telefonundan canlı yayın yapması ise pes dedirtti.

Merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak Mahallesi'nde edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu Omar A. ve ailesinin yaşadığı evde, ısıtıcının devrilmesi sonucunda yangın çıktı.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Dumanların evi sardığını gören Omar A. durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 2 itfaiye ekibi, yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı.

Evi yanarken canlı yayın yapan şahıs pes dedirtti

EVİ YANARKEN CANLI YAYIN AÇTI

Yangın sebebiyle meraklı vatandaşlar sokağa çıkarak yangını izledi. Öte yandan, evi yanan Omar A'nın elindeki cep telefonu ile yangın anında sosyal medyadan canlı yayın yapması pes dedirtti.

Yangın sebebiyle ev kısmen kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Evi yanarken canlı yayın yapan şahıs pes dedirtti
Evi yanarken canlı yayın yapan şahıs pes dedirtti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERCAN VARDAR

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