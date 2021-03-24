Son dakika haber | Burhaniye'de toplantının gündemi koronavirüs salgını
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber | Burhaniye'de toplantının gündemi koronavirüs salgını

24.03.2021 14:10 | Son Güncelleme: 24.03.2021 14:29
Son dakika haber | Burhaniye'de toplantının gündemi koronavirüs salgını

Gelen son dakika haberine göre Burhaniye ilçesinde, Kaymakam İlyas Memiş başkanlığında Mahalle Muhtarlarının katılımıyla Muhtarlar Toplantısı gerçekleştirildi.

Burhaniye ilçesinde, Kaymakam İlyas Memiş başkanlığında Mahalle Muhtarlarının katılımıyla Muhtarlar Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, Kaymakam, koronavirüs salgınıyla mücadelede alınan tedbirler ile ilgili kurumların yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kaymakamlık Salonu'ndaki toplantıda konuşan Kaymakam İlyas Memiş, son dönemde vaka artışları olduğunu belirterek salgınla mücadelede halkın daha dikkatli, daha tedbirli olması gerektiğini anlattı. Kaymakam, muhtarlardan kendi mahallelerinde tedbirlere uyulması konusunda halkın aydınlatılmasını istedi. Mahalle muhtarlarının talep ve görüşlerinin dinlenmesinin ardından, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında görev yapacak Mütevelli Heyet Üyesi seçimi yapıldı. Mütevelli Heyet Üyeliğine Kocacami Mahallesi Muhtarı Yalçın Kocabey ile Tahtacı Muhtarı Zafer Eker seçildi. Sivil Toplum Kuruluşu Temsilciliğine de, Burhaniye Körfez Roman Dayanışma Derneği Başkanı Selahattin Karataş getirildi. Kaymakamlık toplantı salonunda yapınla toplantıya İlçe Emniyet Müdürü Yasin Dikmetaş, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alim Burak Çelik, İlçe Yazı İşleri Müdürü Abdurrahim Yardım, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Faruk Gürkan Kendigelen, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürü Selçuk Çiftçi ve Mahalle Muhtarları katıldı. - BALIKESİR

Son dakika haber | Burhaniye'de toplantının gündemi koronavirüs salgını
Son dakika haber | Burhaniye'de toplantının gündemi koronavirüs salgını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Vladimir Putin Numan Kurtulmuş Enis Berberoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Ezgi Mola Aleyna Tilki Birkan Sokullu Mehmet Ali Erbil
Spor Cenk Tosun Şenol Güneş Gökhan Gönül Bülent Uygun Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Burhaniye'de toplantının gündemi koronavirüs salgını - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 14:32:32. #1.16#
title