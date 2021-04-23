Son dakika haber! Burdur'un ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor
Son dakika habere göre Burdur ve ilçelerinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerle kutlandı.
Burdur ve ilçelerinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerle kutlandı.
Karamanlı'da İlçe meydanındaki Atatürk Anıtı önünde, belediye Başkanı Fatih Selimoğlu, İlçe Mili Eğitim Müdürü Fatma Kalkan, daire müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrencilerin katılımıyla tören düzenlendi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Kalkan, tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Kutlamalar kapsamında, Kaymakam Muhammed Emin Tutal ve Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu, makam koltuklarını ana sınıfı öğrencilerine devretti.
Gölhisar
Gölhisar'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Kavçakar, Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Tören bir öğrencinin şiir okumasının arsından sona erdi.
Bucak
Bucak Cumhuriyet Meydanı'nda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin 101 kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.
Törene, İlçe Milli Eğitim Müdürü Neşet Yazar, siyasi partilerin temsilcileri, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid -19) salgını nedeniyle sosyal mesafenin gözetildiği törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Kemer
Kemer ilçe meydanında düzenlenen törende İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Eren, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Çoban