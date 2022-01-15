Son dakika haber: Burdur'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı - Haberler
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Son dakika haber: Burdur'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Son dakika haber: Burdur'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
AA / Bilal Altıok - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Burdur'da silahlı saldırıya uğrayan kişi bacağından yaralandı.

BURDUR (AA) - Burdur'da silahlı saldırıya uğrayan kişi bacağından yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Burç Mahallesi Kışla Caddesi'nde F.K. ile E.A arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.A. yanında getirdiği tabancayla F.K'ye iki el ateş etti.

Kurşunlardan biri bacağına isabet eden F.K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, yaralıyı Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis ekipleri olay yerinde silahıyla bekleyen E.A'yı gözaltına aldı.

Son dakika haber: Burdur'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Son dakika haber: Burdur'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

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AA / Bilal Altıok - Son Dakika Haberleri
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Edinilen son dakika gelişmesine göre Burdur'da silahlı saldırıya uğrayan kişi bacağından yaralandı.

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