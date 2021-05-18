Son dakika haber! Burdur'da orman yangını vatandaşlar ve ekipler tarafından söndürüldü

Son dakika haberi: Bucak ilçesi Kargı köyünde çıkan orman yangını vatandaşlar ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından kontrol altına alınırken 7 hektar alan kül oldu.

Bucak ilçesi Kargı köyünde çıkan orman yangını vatandaşlar ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından kontrol altına alınırken 7 hektar alan kül oldu.

Bucak ilçesine bağlı Kargı köyü Karacaören Baraj gölü kıyısında bulunan kızılçam ormanlık alanda yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına Bucak Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve Bucak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Rüzgar nedeniyle zaman zaman büyüyen yangın, Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve köylü vatandaşlar tarafından yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Bölgede yaklaşık 7 hektarlık alan yanarak kül oldu. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı