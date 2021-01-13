Son dakika haber | Brezilya'da Sinovac aşısının etkinlik oranındaki değişime virüsü "çok hafif" atlatan vakalar neden oldu
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Son dakika haber | Brezilya'da Sinovac aşısının etkinlik oranındaki değişime virüsü "çok hafif" atlatan vakalar neden oldu

13.01.2021 12:31 | Son Güncelleme: 13.01.2021 12:35
Son dakika haber | Brezilya'da Sinovac aşısının etkinlik oranındaki değişime virüsü

Son dakika haberine göre Çinli Sinovac şirketinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının etkinliğine ilişkin Brezilya'nın duyurduğu yüzde 50,4 oranına, son aşama testlerde "çok hafif" kategorisine giren vakalardan gelen verinin değerlendirmesi sonucunda varıldığı bildirildi.

Çinli Sinovac şirketinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının etkinliğine ilişkin Brezilya'nın duyurduğu yüzde 50,4 oranına, son aşama testlerde "çok hafif" kategorisine giren vakalardan gelen verinin değerlendirmesi sonucunda varıldığı bildirildi.

BBC'de yer alan habere göre, Sinovac'ın Brezilya'da Kovid-19 aşısı deneyleri ve üretimi için iş birliği yaptığı Butantan Enstitüsü Faz-3 sonuçlarında elde ettikleri verileri paylaştı.

Geçen hafta aşının "hafif ila şiddetli" Kovid-19 vakalarına karşı yüzde 78 etkili olduğunu açıklayan Butantan Enstitüsü bu defa, Türkiye'de de deneyleri yapılan "CoronaVac" aşısının etkinlik oranının yüzde 50,4'te kaldığını bildirdi.

Enstitü yüzde 50,4 etkinlik oranının, aşı vurdurduktan sonra Kovid-19'u "çok hafif" atlatan ve tıbbi yardıma ihtiyaç duymayanlar dahil tüm gönüllülerden gelen veriler dikkate alınarak elde edildiğini açıkladı.

Kovid-19'u çok hafif geçirenlerde bazen hiçbir belirti görülmezken, bazı vakalar halsizlik ve sırt ağrısından şikayet ediyor. Yine "çok hafif" kategorisine giren vakalarda öksürük ve üşüme, karın ağrısı ve ishal gibi semptomlar gözlenebiliyor. Bu kategoriye girenlerde virüs hasarına hemen hemen hiç rastlanmıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Gözellik

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