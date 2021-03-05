Son dakika haberi! Brezilya'da rahipten sahte silahla market ve eczane soygunu
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Son dakika haberi! Brezilya'da rahipten sahte silahla market ve eczane soygunu

05.03.2021 12:10 | Son Güncelleme: 05.03.2021 12:19

Edinilen son dakika haberine göre ? Brezilya'da Elizeu Moreira adlı rahip, sahte silahıyla iki süpermarket ve bir eczaneden 249 dolar (1,875TL) çaldı.

? Brezilya'da Elizeu Moreira adlı rahip, sahte silahıyla iki süpermarket ve bir eczaneden 249 dolar (1,875TL) çaldı. Soygunda başpsikoposun aracını kullanan Moreira kilisedeki görevinden alındı.

Brezilya'da şaşırtan bir olay yaşandı. Ülkenin güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde 27 yaşındaki rahip Elizeu Moreira, bir saat içerisinde sahte silahı ile iki süpermarket ve bir eczaneden toplamda 249 dolarlık (1.875 TL) soygun gerçekleştirdi.

MÜŞTERİ GİBİ DAVRANDI

Rahibin soygunu gerçekleştirdiği o anlar marketin güvenlik kamerasına an be an yansıdı. Görüntülerde rahibin Moreira'nın kasada önce bir müşteri gibi ödeme yapmak için cüzdanını çıkardığı, ardından market çalışanının kasayı açmasıyla sahte silahıyla soygunu gerçekleştirdiği görülüyor.

KİLİSEDEKİ GÖREVİNDEN ALINDI

Yetkililer, Moreira'nın soygunu Passo Fundo Roma Katolik Başpiskoposu'na ait bir araçla gerçekleştirdiğini ifade etti. Rahibin, çaldığı 249 dolardan 116 dolarıyla birlikte sahte silahına el konulduğu ifade edildi. Moreira'nın Santa Terezinha Kilisesi'ndeki görevinden de alındığı kaydedildi.

Son dakika haberi! Brezilya'da rahipten sahte silahla market ve eczane soygunu
Son dakika haberi! Brezilya'da rahipten sahte silahla market ve eczane soygunu
Son dakika haberi! Brezilya'da rahipten sahte silahla market ve eczane soygunu
Son dakika haberi! Brezilya'da rahipten sahte silahla market ve eczane soygunu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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