BOŞANMA DAVASI ÇIKIŞI SİLAHLI KAVGA 1 YARALI

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde boşanma davası çıkışı Ergün Y., tartıştığı eşi Özlem Y.?nin yanındaki arkadaşı Hamza D. tarafından tabancayla bacağından vuruldu.

Çerkezköy Adliyesi'nde şiddetli geçimsizlik nedeniyle anlaşmalı boşanma davası açan Özlem ve Ergün Y. çifti arasında, duruşma çıkışı tartışma çıktı. Adliye önündeki tartışma, Özlem Y.'nin arkadaşları olduğu ileri sürülen Hamza D. ve O.A. da katılınca kavgaya dönüştü. Kavga sırasında aldığı darbe ile burnu kırıldığı belirtilen Hamza D., aracından aldığı tabanca ile Ergün Y.'ye iki el ateş etti.

Silah sesleri üzerine adliyede görevli polisler, taraflara müdahale etti. Bacağından yaralanan Ergün Y., çağırılan ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, olayın ardından Hamza D., O.A. ve Özlem Y.'yi gözaltına aldı.