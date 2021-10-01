BOLU (AA) - Bolu'nun Gerede ilçesinde bir odunlukta çıkan yangın evlere sıçramadan söndürüldü.

Samat köyünde Kemal Sönmez'e ait odunlukta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın odunluğun çevresinde bulunan yemlik ve garaja da sıçradı.

Köy sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine Gerede, Yeniçağa, Dörtdivan ve Bolu'dan itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce evlere sıçramadan söndürülen yangında, Ekiplerin müdahale ettiği yangında odunluk, yemlik ve garaj ile çok sayıda tarım aleti kullanılamaz hale geldi.