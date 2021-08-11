Son dakika haber... Bodrum'daki makilik ve otluk yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü

Son dakika gündem haberi... Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik ve otluk alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan etkin müdahaleyle söndürüldü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik ve otluk alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan etkin müdahaleyle söndürüldü.

Dereköy ve Gümüşlük mahallelerinde otluk ve makilik alandaki yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz, Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiyeler, Emniyet Genel Müdürlüğüne ait Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ve su tankerleriyle karadan, gece 4 yangın söndürme helikopteriyle de havadan müdahale edildi.

Özel firmalara ait beton mikserleri de bölgede ekiplere destek verdi. Söndürülen yangında, Kavakderesi mevkisindeki bir ev yandı, yaklaşık 150 hektarlık makilik ve otluk alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı