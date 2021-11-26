Son dakika haber: Bodrum'da seyir halindeki tırın, tellerine takıldığı telefon direklerini devirmesi kamerada - Haberler
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Son dakika haber: Bodrum'da seyir halindeki tırın, tellerine takıldığı telefon direklerini devirmesi kamerada

AA / Ali Ballı - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Bodrum'da seyir halindeki tırın, tellerine takıldığı telefon direklerini devirmesi kamerada

Son dakika haberleri... Muğla'nın Bodrum ilçesinde, seyir halindeki tırın dorsesinin, tellerine takıldığı telefon direklerini devirmesi ve sonrasında yaşananlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, seyir halindeki tırın dorsesinin, tellerine takıldığı telefon direklerini devirmesi ve sonrasında yaşananlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kadir Y'nin kullandığı 26 TK 774 plakalı tırın dorsesi, Konacık Mahallesi Gazderesi Caddesi'nde telefon tellerine takıldı. Telin gerilmesiyle caddedeki iki telefon direği kırılarak devrildi.

Direklerden biri bölgede park halindeki iki otomobile hasar verdi. Tellerin takıldığı trafik levhası yıkıldı, çöp konteyneri sürüklendi.

Kaza anı, çevredeki güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Görüntülerde, tırın arkasındaki dorsenin kablolara takılmasıyla direklerin devrilmesi, kopan parçalardan birinin park halindeki otomobile çarpması ve çöp konteynerinin sürüklenmesi yer alıyor.

Son dakika haber: Bodrum'da seyir halindeki tırın, tellerine takıldığı telefon direklerini devirmesi kamerada

Son dakika haber: Bodrum'da seyir halindeki tırın, tellerine takıldığı telefon direklerini devirmesi kamerada

Son dakika haber: Bodrum'da seyir halindeki tırın, tellerine takıldığı telefon direklerini devirmesi kamerada

Son dakika haber: Bodrum'da seyir halindeki tırın, tellerine takıldığı telefon direklerini devirmesi kamerada

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AA / Ali Ballı - Son Dakika Haberleri

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