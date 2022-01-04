Son dakika haber! Bodrum'da 2 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan kayrak taşlar sökülüyor - Haberler
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Son dakika haber! Bodrum'da 2 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan kayrak taşlar sökülüyor

Son dakika haber! Bodrum'da 2 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan kayrak taşlar sökülüyor
AA / Ali Ballı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 2 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan oturduğu evlerinin cephesindeki kayrak taşlar, savcılık talimatıyla sökülüyor.

BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 2 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan oturduğu evlerinin cephesindeki kayrak taşlar, savcılık talimatıyla sökülüyor.

Gümüşlük Karakaya Mahallesi'nde Furkan Akmeşe'nin hayatını kaybettiği olayla ilgili binanın dış cephesindeki kayrak taşların sökülmesi için savcılık tarafından talimat verildi.

Sitede toplamda 12 bloğun olduğu, şu an için 39'ncu parsel içindeki blokların taşlarının söküldüğü, diğer bazı parsellerin taşlarının da sökülmesi için talimat beklendiği öğrenildi.

Bodrum ilçesinde 1 Ocak'ta, evlerinin bahçesinde oynayan 2 yaşındaki Furkan Akmeşe, başına evin yüzeyindeki kaplama taşının düşmesi sonucu ağır yaralanmış, hastaneye kaldırılan çocuk kurtarılamamıştı. Çocuğun cenazesi mahalle mezarlığında toprağa verilmişti.

AA / Ali Ballı - Son Dakika Haberleri

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