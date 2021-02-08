Son dakika haber: Bitlis'te PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi
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Son dakika haber: Bitlis'te PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi

08.02.2021 18:43 | Son Güncelleme: 08.02.2021 18:47
Son dakika haber: Bitlis'te PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi

Son dakika gelişmesine göre Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde Bitlis'in Üçdirek, Yukarıkılavuz, Aşağıkılavuz, Akşar, Çevrecik ve Düztepe köyleri kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisine ulaşıldı.

Operasyon kapsamında, sığınak, 2 avcı boy çukuru, 2 kürek, 2 kova ve çaydanlık ele geçirildi.

Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla ele geçirilen malzemeler yerinde imha edildi, sığınak ve avcı boy çukurları ise kullanılmaz hale getirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şener Toktaş

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