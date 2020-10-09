Birlikte olduğu eşcinsel kadın komşusuyla kiralık katil tutup kocasını vurdurttu
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Birlikte olduğu eşcinsel kadın komşusuyla kiralık katil tutup kocasını vurdurttu

09.10.2020 12:43 | Son Güncelleme: 09.10.2020 14:38
Birlikte olduğu eşcinsel kadın komşusuyla kiralık katil tutup kocasını vurdurttu

Ordu'da birlikte yaşadığı eşcinsel kadınla kiralık katil tutan eş, kocasını vurdurttu. Olayı planlayan 2 kadın gözaltına alındı, talihsiz adamı yaralayan şahıs aranıyor.

Ünye ilçesinde yaşanan inanılmaz olay, ilçeye bağlı Çınarlık Mahallesi'nde 2 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşcinsel olduğu iddia edilen A.O., yine eşcinsel kadın komşusu H.S. ile birlikte oldu. Bir süre birlikte yaşayan kadın çift, iddiaya göre A.O.'nun kocası H.O.'yu, ilişkilerine mani olmasın diye öldürtmek istedi.

KİRALIK KATİL TUTTUKLARI ÖNE SÜRÜLDÜ

Birlikte yaşadığı H.S. isimli kadın komşusu ile birlikte kiralık katil bulan A.O., iddiaya göre kocasını Çınarlık Mahallesi'nde silahla vurdurttu. Ağır yaralanan H.O. önce Ünye, ardından ise Ordu Devlet Hastanesine götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili yaptığı geniş çaplı incelemede, kadınların birlikte yaşadığını ve eşcinsel olduklarının bilgisine ulaştı.

Kadınlar ve olayda yardımı bulunan iki kişi daha gözaltına alınırken, H.O.'yu yaralayan şahsı arama çalışmaları ise sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (4)
OSMANLI: Kemalistlerin istedigi türkiye
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THE BARBARIAN: Vay anasına be!
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CEHALETSAVAŞCISI: Çocuklarınızı zorla evlendirmeyin
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