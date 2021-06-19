Son dakika haber! Bingöl'de örtü yangınları söndürüldü
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Son dakika haber! Bingöl'de örtü yangınları söndürüldü

Son dakika haber! Bingöl'de örtü yangınları söndürüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Bingöl'de iki ayrı noktada çıkan örtü yangınları itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Bingöl'de iki ayrı noktada çıkan örtü yangınları itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, yangınlardan ilki merkeze bağlı Yamaç Köyü sınırlarında çıktı.Köy sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye Bingöl Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangını söndürüp soğutma çalışması yaptı.

Öteyandan merkezdeki bir parkta da otluk alanda yangın çıktı. Vatandaşların haber vermesiyle birlikte sevk edilen ekipler yangını söndürdü.

Yangınlarda bazı ağaçlarda kısmen zarar gördü. - BİNGÖL

Son dakika haber! Bingöl'de örtü yangınları söndürüldü
Son dakika haber! Bingöl'de örtü yangınları söndürüldü
Son dakika haber! Bingöl'de örtü yangınları söndürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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