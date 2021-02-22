Son dakika haber: Bilecik'te jandarmadan siren ve çakar denetimi
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Son dakika haber: Bilecik'te jandarmadan siren ve çakar denetimi

22.02.2021 11:41 | Son Güncelleme: 22.02.2021 11:44
Son dakika haber: Bilecik'te jandarmadan siren ve çakar denetimi

Edinilen son dakika haberine göre Bilecik'te jandarma ekipleri trafikte "ışıklı ve sesli uyarı işaretlerinin usulsüz kullanımı" denetimi yaptı.

Bilecik'te jandarma ekipleri trafikte "ışıklı ve sesli uyarı işaretlerinin usulsüz kullanımı" denetimi yaptı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri, İçişleri Bakanlığının talimatıyla Türkiye genelinde yapılan uygulama kapsamında sorumluluk bölgesinde kontroller gerçekleştirdi.

Bu kapsamda 728 araç kontrol edilerek, trafik kural ihlalinde bulunduğu tespit edilen 13 araçla ilgili sorumlulara 9 bin 881 lira para cezası uygulandı. 2 araç ise trafikten menedildi.

Yetkisiz ışıklı ve sesli uyarı işareti kullanımının önüne geçilmesi ve konuya ilişkin kamuoyundaki farkındalığın artırılması amacıyla denetim ve kontrollere devam edileceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Harun Reşit Kaymaz

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