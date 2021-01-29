ÇANAKKALE - Bigalı Mehmet Çavuş Belgeseli çekimleri sürüyor
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ÇANAKKALE - Bigalı Mehmet Çavuş Belgeseli çekimleri sürüyor

29.01.2021 21:15 | Son Güncelleme: 29.01.2021 21:29

Çanakkale'de, Seddülbahir kahramanı Bigalı Mehmet Çavuş'un hayatının anlatıldığı belgeselin çekimleri devam ediyor.

Çanakkale'de, Seddülbahir kahramanı Bigalı Mehmet Çavuş'un hayatının anlatıldığı belgeselin çekimleri devam ediyor.

Belgeselin yönetmen ve yapımcısı Gökhan Tarkan Karaman, senarist Cem Fakir, Bigalı Mehmet Çavuş Derneği Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda belgesel danışmanı Ömer Arslan ile büyük bir ekip tarafından sürdürülen çalışmalarda sona gelindi.

Eceabat ilçesinde Aslanlı Çeşme mevkisindeki çekimleri, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve Eceabat Belediye Başkanı Saim Zileli yerinde izleyerek ekipten bilgiler aldı.

Kaşdemir, burada yaptığı konuşmada, Bigalı Mehmet Çavuş'un bir kahramanlık destanı yazdığını söyledi.

Bigalı Mehmet Çavuş'un hem savaş esnasındaki cesareti ve fedakarlığının hem de savaştan sonraki yaşantısının örnek olması gerektiğini belirten Kaşdemir, şöyle devam etti:

"O yüzden bizim için, Türk milleti için çok kıymetlidir. Biz de Mehmet Çavuş gibi Çanakkale kahramanlarını gelecek kuşaklara aktarmak daha iyi tanıtmak adına bir takım çalışmalar içerisinde bulunuyoruz. Biga Belediye Başkanlığımızın öncülüğünde bir belgesel yapımına başlandı. Kaliteli bir oyuncu ekibi, kaliteli danışmanlar, iyi bir yönetmen, yapımcı ile tabi ki ortaya iyi bir sonuç çıkacağı kanaatindeyiz. Çanakkale kahramanları için ne yapsak azdır.

Onların haklarını ödeyemeyiz. Bigalı Mehmet Çavuş tarihe mal olmuş büyük bir insandır. Onu gelecek kuşaklara aktarmak adına bu belgeselin anlamı büyük olacaktır."

Erdoğan ise ilçenin Mehmet Çavuş'un yaşamını sürdürdüğü yer olduğunu belirterek, "Bahçeli köyümüzdeki evini ziyaret ederek tescilini yaptırdık. Bir an önce Mehmet Çavuş'un yaşadığı evin restorasyonunu yapıp orasını bir anı ev olarak hem halkımızın hem de dışarıdan Biga'ya gelen ziyaretçilerimizin hizmetine sunmayı istiyoruz." ifadesini kullandı.

ÇANAKKALE - Bigalı Mehmet Çavuş Belgeseli çekimleri sürüyor
ÇANAKKALE - Bigalı Mehmet Çavuş Belgeseli çekimleri sürüyor
ÇANAKKALE - Bigalı Mehmet Çavuş Belgeseli çekimleri sürüyor
ÇANAKKALE - Bigalı Mehmet Çavuş Belgeseli çekimleri sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serten Akkaya

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