Son dakika haber | Beypazarı'da jandarma ekipleri denetim yaptı
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Son dakika haber | Beypazarı'da jandarma ekipleri denetim yaptı

Son dakika haber | Beypazarı'da jandarma ekipleri denetim yaptı
Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Beypazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri denetim ve devriye görevini faaliyetlerini artırdı.

Beypazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri denetim ve devriye görevini faaliyetlerini artırdı.

İlçe Jandarma Komutanlığının asayiş birimleri ve Trafik Tim Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgelerinde denetimlerde bulunarak, sürücü ve araçlardakilerin izin belgesi ve HES kodlarını sorguluyor.

Denetimler, Karaşar, Uruş ve Kırbaşı mahalleleri ile Güdül ilçesi istikametindeki kara yolunda devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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