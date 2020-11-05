Beyoğlu'nda trafik zorbasına dayak! 4-5 araca zarar verdi, sonu kötü oldu

İstanbul Beyoğlu'nda yolunu kestiği araçlara zarar veren ve sürücüleri tehdit eden kişi, aynasını kırdığı bir taksiciden dayak yedi.

Önceki akşam Dolapdere'de yaşanan olayda, Kurtuluş Deresi Caddesi üzerinde yoldan geçen araçların önünü kesen, sürücüleri tehdit eden ve vurarak araçların aynalarını kıran kişi bazı araçların üstüne yatarak sürücülere zor anlar yaşattı. 4-5 aracın aynasını kıran kişi son olarak aynasını kırdığı taksinin sürücüsü tarafından dövüldü.

KOŞARAK KAÇTI

Trafikteki sürücülere zor anlar yaşatan kişi yediği dayak sonrası koşarak bölgeden uzaklaştı. Aynasını kırdığı taksinin sürücüsü "Seyir halindeydim aynaya vurup kırdı. Ben polisim diyordu" dedi.

"GELDİ VURDU, SALDIRDI"

Taksideki kadın yolcu, "Geldi vurdu. Direkt saldırdı" diye konuştu. Kişinin araçların önünü kesmesi, yoldan geçen araçların aynalarını kırması, sürücüleri tehdit etmesi ve taksici tarafından dövülmesi kameraya yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı