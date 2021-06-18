Son dakika haber: Beykoz'da gemi kazasında ölen balıkçılar son yolculuğuna uğurlandı
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Son dakika haber: Beykoz'da gemi kazasında ölen balıkçılar son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika haber: Beykoz'da gemi kazasında ölen balıkçılar son yolculuğuna uğurlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Gelen son dakika haberlerine göre Beykoz, Yavuz Sultan Köprüsü altında balıkçı teknesi ve geminin karıştığı kazada hayatını kaybeden iki balıkçı Beykoz'dan son yolculuğuna uğurlandı.

Beykoz, Yavuz Sultan Köprüsü altında balıkçı teknesi ve geminin karıştığı kazada hayatını kaybeden iki balıkçı Beykoz'dan son yolculuğuna uğurlandı.

Poyrazköy açıklarında, Yavuz Sultan Köprüsü altında dün saat 15.00 sıralarında 7 metre boyundaki balıkçı teknesine, Karadeniz'e ilerleyen AS ROSAILA adlı 180 metre boyunda 25 metre genişliğinde kargo gemisi çarptı. Balıkçı teknesi parçalanırken 3 kişi denize düştü. Dev geminin parçaladığı teknedeki balıkçılardan Burhan Ataman ve Salih Bayraktar hayatını kaybederken bir kişi de yaralı olarak kurtuldu.

Kıyıya çıkarılan cenazeler Beykoz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Daha sonra iki cenaze de otopsi işlemleri için dün akşam saatlerinde Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Burhan Ataman ve Salih Bayraktar'ın cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından cenaze arabasına konularak adli tıptan çıkarıldı. Burhan Ataman ve Salih Bayraktar, Poyrazköy Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuklarına uğurlandı. - İSTANBUL

Son dakika haber: Beykoz'da gemi kazasında ölen balıkçılar son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haber: Beykoz'da gemi kazasında ölen balıkçılar son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haber: Beykoz'da gemi kazasında ölen balıkçılar son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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