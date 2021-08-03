Son dakika haber... Beykoz'da bıçaklanan 15 Temmuz Gazisi hayatını kaybetti
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Son dakika haber... Beykoz'da bıçaklanan 15 Temmuz Gazisi hayatını kaybetti

Son dakika haber... Beykoz'da bıçaklanan 15 Temmuz Gazisi hayatını kaybetti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre BEYKOZ'da 15 Temmuz gazisi Fatih Orhan, uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

BEYKOZ'da 15 Temmuz gazisi Fatih Orhan, uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Şüphelilerden 1'i yakalanırken 2 kişi daha aranıyor.

Olay, saat 02.00 sıralarında İncirköy Mahallesi'nde meydana geldi. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde gözünden yaralanarak Gazi olan Fatih Orhan,  3 kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Orhan ambulansla Beykoz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı fakat tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, şüphelilerden Yılmaz Arıcı yakalanarak gözaltına alındı. Tekel büfe sahibi olan Arıcı'ın kasten yaralama, resmi belgede sahtecilikten kaydı olduğu öğrenildi. Şüphelinin olay esnasında ve sonrasında alkolün etkisinde olduğu için bir şey hatırlamadığını söylediği öğrenildi. Polisin kimlikleri belirlenen diğer iki şüpheliyi yakalamak için çalışmaları sürüyor. 


- İstanbul
Son dakika haber... Beykoz'da bıçaklanan 15 Temmuz Gazisi hayatını kaybetti
Son dakika haber... Beykoz'da bıçaklanan 15 Temmuz Gazisi hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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