Son dakika haber | Beşir Derneği'nden İdlib'e yardım

Beşir Derneği, İdlib'de sel nedeniyle çadırları su altında kalan sivillere yardım malzemesi gönderdi.

Beşir Derneği açıklamasında, bölgeye yeni çadır, yatak, battaniye, gıda, giyim, yakacak, soba ve temizlik malzemesi gönderildiği belirtildi.

Beşir Derneği Suriye Koordinatörü Mehmet Arslan, yağış ve kış şartları sebebiyle birçok çadır ve eşyanın kullanılamaz hale geldiğini, bu sebeple ailelere yeni çadır ve yardım malzemesi temin ettiklerini kaydetti.

Derneğin bölgede devam eden briket ev projesi olduğunu aktaran Arslan, çadırlarda hayatlarını sürdürmeye çalışan savaş mağduru aileleri bu briket evlere taşıyacaklarını ifade etti.

Dernek, aşevi ve fırınla da ihtiyaç sahiplerine yardımı sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Erkeç