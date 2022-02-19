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Son dakika haber: Bedensel ve zihinsel engelli Burçin'in yüzünü güldüren doğum günü sürprizi

İhlas Haber Ajansı, Selçuk Kaya - Güncel
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Edinilen son dakika gelişmesine göre Bedensel ve zihinsel engelli Burçin'in yüzünü güldüren doğum günü sürprizi Osmaniye'de bedensel ve zihinsel engelli epilepsi hastası Burçin Demircioğlu'na Belediye Sosyal Destek ekipleri tarafından sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

OSMANİYE (İHA) - Bedensel ve zihinsel engelli Burçin'in yüzünü güldüren doğum günü sürprizi

OSMANİYE - Osmaniye'de bedensel ve zihinsel engelli epilepsi hastası Burçin Demircioğlu'na Belediye Sosyal Destek ekipleri tarafından sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Pastanın üzerindeki mumları üfleyen Burçin'in mutluluğu yüzüne yansıdı.

Osmaniye Belediyesi Sosyal Destek Ekibi, 36 yaşındaki Burçin Demircioğlu için doğum günü programı hazırladı. Sürpriz doğum günü pastasını alan ekipler, Rahime Hatun Mahallesi İskender Türkmen Caddesi üzerinde bulunan evlerinde ailesi ile birlikte yaşayan Burçin Demircioğlu'nun yanına gitti. Ellerinde balonlar ve pasta ile içeriye giren görevliler, 'İyi ki doğdun, mutlu yıllar Burçin' diyerek doğum gününü kutladılar. Mutluluğu yüzüne yansıyan Burçin ise pasta üzerinde yanan mumlara üfleyerek yeni yaşını kutladı. Ayrıca, Belediye Başkanı Kadir Kara tarafından gönderilen çeşitli hediyeler Burçin'e verildi.

Osmaniye Belediyesi'nden emekli baba Ahmet ve annesi Cennet Demircioğlu'da, kızlarına sürpriz doğum günü yapan Sosyal Destek ekibine teşekkür etti.

Son dakika haber: Bedensel ve zihinsel engelli Burçin'in yüzünü güldüren doğum günü sürprizi

Son dakika haber: Bedensel ve zihinsel engelli Burçin'in yüzünü güldüren doğum günü sürprizi

Son dakika haber: Bedensel ve zihinsel engelli Burçin'in yüzünü güldüren doğum günü sürprizi

İhlas Haber Ajansı / Selçuk Kaya - Güncel

Epilepsi, Osmaniye, Engelli, Doğum, Yerel, Güncel, Haberler

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