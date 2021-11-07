BBP ve Alperen Ocakları'ndan şehitlikteki görüntülere tepki

Büyük Birlik Partisi(BBP) İstanbul İl Başkanlığı ile İstanbul Alperen Ocakları Teşkilatı, Edirnekapı Şehitliği'nde basın açıklaması yaptı. Grup, basın açıklaması öncesinde şehitliği ziyaret etti, şehit kabirlerinin üstüne gül bıraktı. Basın açıklaması öncesi BBP İstanbul İl Başkanı Mutlu Furtana, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın şehit ailesine küfür ettiği görüntüleri hatırlatarak, "Son zamanlar da basına yansıyan ve meclis çatısı altında, şehit ailesine küfredecek kadar ahlaksızca davranışlarda sergileyen o milletvekilleri meclisin çatısı altında bulunmayacaklardır. Çünkü şehitler ve şehitlerin yakınları bizlerin kırmızı çizgisidir" dedi.

"YAPILAN BU İĞRENÇLİK, BİZLERİ RAHATSIZ EDEN BİR OLGUDUR"