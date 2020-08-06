Son dakika haber! Bayramiç'te ağaçlık alan yandı
Son dakika haberi... Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
06.08.2020 17:59 | Son Güncelleme: 06.08.2020 18:05
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Çavuşköy yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler yönlendirildi.
Alevlere 3 helikopter, 9 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 53 personelle müdahale edildi.
Yangını kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmalarını sürdürüyor.
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Kaynak: AA