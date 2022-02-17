Bavyera İçişleri Bakanı Hermann: "Türk toplumu Almanya için büyük önem taşıyor"

Bavyera Eyaleti İçişleri Bakanı Joachim Herrmann, Türk toplumunun Almanya için büyük önem taşıdığını belirterek, Türklerin Almanya'nın kalkınmasına ve gelişmesine büyük katkı sağladıklarını ifade etti.

Bavyera Eyaleti İçişleri Bakanı Joachim Herrmann, Nürnberg'de düzenlenen bir programa konuşmacı olarak katılmasının ardından Türk toplumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Türk toplumunun Almanya için büyük önem taşıdığını belirten Herrmann, Türklerin Almanya'nın kalkınmasına ve gelişmesine büyük katkı sağladıklarını ifade etti. Almanya'ya büyük katkı sağlamış olan Türk toplumuna teşekkür eden Herrmann, Türklerin iş gücü anlaşmasıyla 60 yıl önce Almanya'ya geldiklerinde çok sıkıntılarla ve zorluklarla karşılaştığını belirterek, çekilmiş olunan sıkıntıların ve zorlukların yerini artık başarı mutluluk hikayelerine bıraktığı ifade etti.

Almanya'da çalışan kadın sayısının oranının en yüksek olduğu eyaletin Bavyera eyaleti olduğunu belirten Herrmann, Almanya genelinde suç oranının en düşük ve en az olduğu eyaletinde Bavyera olduğunu aktardı.

Herrmann, söz konusu istatistiklere göre Bavyera'da göçmenler dahil tüm vatandaşların güven ve uyum içinde yaşadığını ifade etti. Türk toplumunun yabancı bir toplum olarak görülmediğini vurgulayan Herrmann, yabancı denilince Türklerin akla gelmediğini açıkladı. Türklerin Almanya'nın ekonomisine büyük katkı sunduklarını ifade eden Herrmann, Türklerin uluslararası kültürün gelişmesine destek verdiğini aktardı.

Kültüre ve ekonomiye büyük katkısı olan Türklerin artık Almanya'nın bir parçası olduğunu ifade eden Herrmann, Almanya'da yaşayan ve birçok başarıya imza atmış çok sayıda iş adamı, eğitimci, akademisyen, siyasetçi, öğretim görevlisi ve araştırmacı bulunduğunu belirterek, Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin bunun en güzel örneği olduğunu aktardı.

Herrmann, "Bavyera'da kültürel zenginliği önemsiyoruz. Birlikte uyum içinde sorunsuz yaşam için karşılıklı hoşgörü, açık dünya görüşü, saygıya ihtiyaç var. Bavyera'daki insanlar bunun bilince olarak bu yolda devam etmemiz gerektiğini her gün kanıtlıyor" dedi.

Herrmann, Türk-Alman dostluğunun yüzyıllar öncesine dayandığını ve iki ülke arasında siyasi gerginlikler olduğunda Türk toplumunun da zarar gördüğünü belirtti.

Almanya'da Türkçe veya Türkçe-Almanca yayınlanan günlük, haftalık ve aylık basın yayın organları Türkçe dilinin unutulmaması için topluma katkı sunduğunu aktaran Herrmann, bu yayınların Türkiye ve Avrupa'da yaşayan kuşaklar arasında köprü kurduğunu, kültürler arası ilişkileri geliştirdiğini ve uyuma katkı sağladığını açıkladı.

(İlhan Baba/ İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel