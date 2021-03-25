Son dakika haberleri | Türkiye Petrolleri Kristal Park Sosyal Tesisleri'nde yangın çıktı
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Son dakika haberleri | Türkiye Petrolleri Kristal Park Sosyal Tesisleri'nde yangın çıktı

Anadolu Ajansı / Ahmet Işık - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Batman'da Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Kristal Park Tesisleri'nde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Batman'da Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Kristal Park Tesisleri'nde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, TPAO Kristal Park Tesisleri'nin çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Son dakika haberleri | Türkiye Petrolleri Kristal Park Sosyal Tesisleri'nde yangın çıktı
Son dakika haberleri | Türkiye Petrolleri Kristal Park Sosyal Tesisleri'nde yangın çıktı
Son dakika haberleri | Türkiye Petrolleri Kristal Park Sosyal Tesisleri'nde yangın çıktı
Son dakika haberleri | Türkiye Petrolleri Kristal Park Sosyal Tesisleri'nde yangın çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Işık

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2021 13:35:07. #1.16#
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