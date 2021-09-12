Servis aracı ve otomobilin çarpıştığı feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti
AA / İsa Toprak - Haberler | Güncel
Ankara'da servis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu geçekleşen feci kazada 3 kişi yaşamını yitirirken, 2 yaralı ise hastaneye kaldırıldı.
Etimesgut ilçesi Topçu Mahallesi 1544. Cadde'desinde 06 C 0019 plakalı servis aracı ile 06 HMB 16 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ile polis ekibi sevk edildi.
3 ÖLÜ, 2 YARALI
112 Acil Servis ekipleri, kazada E.D., E.A. ile B.B'nin hayatını kaybettiğini belirledi, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
AA / İsa Toprak - Son Dakika Haberleri