Servis aracı ve otomobilin çarpıştığı feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti - Haberler
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Servis aracı ve otomobilin çarpıştığı feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti

AA / İsa Toprak - Haberler | Güncel
Servis aracı ve otomobilin çarpıştığı feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti

Ankara'da servis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu geçekleşen feci kazada 3 kişi yaşamını yitirirken, 2 yaralı ise hastaneye kaldırıldı.

Etimesgut ilçesi Topçu Mahallesi 1544. Cadde'desinde 06 C 0019 plakalı servis aracı ile 06 HMB 16 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ile polis ekibi sevk edildi.

3 ÖLÜ, 2 YARALI

112 Acil Servis ekipleri, kazada E.D., E.A. ile B.B'nin hayatını kaybettiğini belirledi, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

AA / İsa Toprak - Son Dakika Haberleri
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