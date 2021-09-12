Servis aracı ve otomobilin çarpıştığı feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti

Etimesgut ilçesi Topçu Mahallesi 1544. Cadde'desinde 06 C 0019 plakalı servis aracı ile 06 HMB 16 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ile polis ekibi sevk edildi.

3 ÖLÜ, 2 YARALI

112 Acil Servis ekipleri, kazada E.D., E.A. ile B.B'nin hayatını kaybettiğini belirledi, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.