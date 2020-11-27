Gecekondu yangını
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Gecekondu yangını

27.11.2020 04:21 | Son Güncelleme: 27.11.2020 04:34

Ankara'da hem depo hem de ev olarak kullanılan gecekondu, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Ankara'da hem depo hem de ev olarak kullanılan gecekondu, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Keçiören ilçesi Yeşilöz Mahallesi 493. Sokak'ta bir gecekonduda yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyecilerin müdahalesi ile söndürülen yangında, gecekondu kullanılamaz hale geldi.

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Hem depo hem de ev olarak kullanılan gecekondu sakini E.K, yangını husumetli olduğu kardeşi F.K'nin çıkardığını iddia etti.

Gecekondu yangını
Gecekondu yangını
Gecekondu yangını
Gecekondu yangını

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir

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