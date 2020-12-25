Başkent'te yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu
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Başkent'te yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu

25.12.2020 09:13 | Son Güncelleme: 25.12.2020 09:36

Başkent'e piyasaya sahte alkol süren şebekeye yönelik 29 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Başkent'e piyasaya sahte alkol süren şebekeye yönelik 29 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda bazanın altına saklanan bir zanlı yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yılbaşı sebebiyle piyasaya sahte alkollü içki sürülebileceğini değerlendirerek çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda bazı kişilerin ülkeye kaçak yollardan girişi yapıldığı değerlendirilen metil alkol, etil alkol ve sahte alkol yapımında kullanılan diğer malzemelerle merdiven altı tabir edilen yerlerde alkollü içki (rakı, viski, votka) ürettiği belirlendi. Yapılan sahte içkilerin pet şişelere ve boş içki şişelerine dolumu yapılarak sahte kapak ve TAPDK bandrol yapıştırmak sureti ile piyasaya sürüldüğü ortaya çıktı. Kaçakçılık ekiplerinin yaptıkları tespitlerin ardından kaçak içkileri piyasaya sürdüğü tespit edilen 2 örgüt lideri, 4 örgüt üyesi ve örgütün alt kademesinde yer alan 26 zanlı olmak üzere toplam 32 şüphelinin yakalanması için sabah saatlerinde 29 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda belirlenen adresler tek tek arandı. Yapılan aramalar sırasında bir evde bazanın altına saklanmaya çalışan bir şüpheli gözaltına alındı.

(Muhammet Mücahit Dereli/İHA)

Başkent'te yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu
Başkent'te yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu
Başkent'te yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu
Başkent'te yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu
Başkent'te yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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