Ev hanımları üzerinden sahte altınları piyasaya süren çeteye operasyon

Ankara'da bir basım atölyesinde 18-20 ayar altınların bakır alaşımı karıştırılarak 22 ayar olarak piyasaya sürüldüğü belirlendi. Merdiven altı atölyede üretilen altınların tanınmış firmaların markalarıyla ev kadınları üzerinden kuyumculara satıldığı tespit edildi.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Ekipleri Ankara Ulus'ta sahte altın üretimi yaptığı belirlenen şebekeye operasyon düzenledi. Altınlara bakır alaşımı karıştırarak ayarını yükseltip altınlara güvenilir firmaların markalarını basarak sattığı belirlenen şebeke çökertildi. Merdiven altı iş yeri kiralayıp 18 - 20 ayar bilezikleri, 22 ayar bileziklere çevirdikleri tespit edilen suç şebekesinin ev hanımlarını kullanarak organize bir şekilde piyasaya bilezikleri sürdükleri öğrenildi. Sahte altınların Mamak, Keçiören, Etimesgut, ilçelerinde 9 kuyumcuya satıldığı tespit edildi.

ÜZERLERİNDEN 18 ADET BİLEZİK ÇIKTI

6 üyesi bulunan suç örgütüne yapılan operasyonda kuyumculara verilmek üzere şahısların üzerinde 18 adet bilezik, ve piyasadan dolandırdıkları 127 bin TL 'ye el konuldu. Şahısların sahte altın üretimi yaptıkları atölyeye yapılan baskında altın üretiminde kullanıldığı tespit edilen bakır tel, hassas terazi ve altın suyuna el konuldu.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Şebeke üyelerinden Ç.Y, S.T. ve N.Ö.K adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken şebeke yöneticileri M. Ö., E. S, ve M.K. T. Tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EV HANIMLARIYLA PİYASAYA SÜRDÜLER

Ayarı yükseltilmiş altın ve bileziklerin dikkat çekmemek için ev kadınları üzerinden kuyumculara satıldığı da ortaya çıkarıldı. Ev kadınlarının kuyumcularda bu altınları satma anları güvenlik kamerası görüntülerine de yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı