CHP'li Honaz Belediyesi'nde 'böcek' şoku yaşanıyor! Başkanın odasında dinleme cihazı bulundu
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CHP'li Honaz Belediyesi'nde 'böcek' şoku yaşanıyor! Başkanın odasında dinleme cihazı bulundu

23.02.2021 17:30 | Son Güncelleme: 23.02.2021 18:00
CHP'li Honaz Belediyesi'nde 'böcek' şoku yaşanıyor! Başkanın odasında dinleme cihazı bulundu

Denizli'de CHP'li Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile odasında 'böcek' diye tabir edilen dinleme cihazı bulunduğunu duyurdu. Kepenek, "Ahlaksızsınız, şerefsizsiniz, zavallısınız. Bugün makam odasında yaptırdığımız böcek taramasında iç hat telefonunun içine gizlenmiş dinleme cihazı bulunmuştur" dedi.

Denizli'nin Honaz belediyesinde dinleme cihazı şoku yaşanıyor. Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'böcek' diye tabir edilen cihazın fotoğrafına yer verdi ve telefonun içine gizlendiğini aktardı.

"AHLAKSIZSINIZ, ŞEREFSİZSİNİZ"

Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Kepenek, "Ahlaksızsınız, şerefsizsiniz, zavallısınız. Bugün makam odasında yaptırdığımız böcek taramasında iç hat telefonunun içine gizlenmiş dinleme cihazı bulunmuştur" dedi.

CHP'li Honaz Belediyesi'nde 'böcek' şoku yaşanıyor! Başkanın odasında dinleme cihazı bulundu

"BUNLAR FETÖ'DEN ÖĞRENDİĞİNİZ YÖNTEMLER"

Açıklamalarına devam eden Kepenek, "Bunu yapan zavallılara sesleniyorum. Ben sesimi tüm Honaz'a ve Türkiye'ye duyurdum. Sizin dinlemenizden ayrıca gurur duydum. Umarım iyi bir şeyler öğrenmişsinizdir. Çünkü buna ihtiyacınız var. Bunlar FETÖ'den öğrendiğiniz yöntemler. Bu bize değer katar"

CHP'li Honaz Belediyesi'nde 'böcek' şoku yaşanıyor! Başkanın odasında dinleme cihazı bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (2)
MACİT: biz de yuttuk bu numarayı. çamur at izi kalmasın
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
EMİR: Kendi koydurtmuştur.Belediye Başkanı sen emniyete bildir sen merak etme hemen bulurlar.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
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