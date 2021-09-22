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LÖSEV'den Çocukluk Çağı Kanseri Farkındalık Ayı çalışması

AA / Özgür Uyaroğlu - Haberler | Güncel
LÖSEV'den Çocukluk Çağı Kanseri Farkındalık Ayı çalışması

Lösemli Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) Samsun Şubesi yetkilileri, Çocukluk Çağı Kanseri Farkındalık Ayı çalışmaları kapsamında Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i ziyaret etti.

SAMSUN (AA) - Lösemli Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı ( Lösev ) Samsun Şubesi yetkilileri, Çocukluk Çağı Kanseri Farkındalık Ayı çalışmaları kapsamında Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i ziyaret etti.

LÖSEV Samsun Şubesi Sosyal Hizmet Uzmanı Aslı Akyol ve aktif iletişim sorumlusu Aycan Seymen, Özdemir'e çalışmaları ve Çocukluk Çağı Kanseri Farkındalık Ayı hakkında bilgi verdi.

Özdemir, lösemi hastalığı konusunda çok hassas olduklarını dile getirerek, "Sizlere destek olmak adına elimizden ne geliyorsa çocuklarımız ve aileleri için yaparız. Bu konuda LÖSEV'in yanında yer alacağız. İsterim ki hiçbir çocuğumuz böyle bir hastalıkla mücadele etmek zorunda kalmasın ama hepimize düşen görev onlara yardımcı olmak ve farkındalık yaratmak." dedi.

Akyol da eylül aylarının küresel ölçekte Çocukluk Çağı Kanseri Farkındalık Ayı olarak ilan edildiğini belirterek, "Pandemi sırasında bile çocukluk çağı kanserleri, dünyadaki çocuklar için hastalık kaynaklı ölümlerin bir numaralı nedeni olmaya devam etmiştir. Amacımız farkındalık yaratarak bu cesur küçük bireylerin hepsini onurlandırmak ve bilinçlenerek kansere 'dur' demektir." diye konuştu.

LÖSEV'den Çocukluk Çağı Kanseri Farkındalık Ayı çalışması

LÖSEV'den Çocukluk Çağı Kanseri Farkındalık Ayı çalışması

AA / Özgür Uyaroğlu - Son Dakika Haberleri
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