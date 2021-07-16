Son dakika haber! Başkan Orhan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
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Son dakika haber! Başkan Orhan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Son dakika haber! Başkan Orhan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Edinilen son dakika gelişmesine göre Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, "Biz eser siyasetini AK liderimizden öğrendik ve hizmet ufkumuzu Sayın Cumhurbaşkanımızın önümüzde açtığı yol ve bize sunduğu imkanlar sayesinde genişlettik" dedi.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, "Biz eser siyasetini AK liderimizden öğrendik ve hizmet ufkumuzu Sayın Cumhurbaşkanımızın önümüzde açtığı yol ve bize sunduğu imkanlar sayesinde genişlettik" dedi.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, AK Parti'nin girdiği ilk yerel seçimlerden itibaren yurdun dört bir yanında dalgalanmaya başlayan hizmet bayrağının, Erzurum'un da çehresini değiştirdiğini söyledi. Yaşamın her anına ve her alanına önemli dokunuşlar yapan AK Partili belediyeler sayesinde halkın hizmete olan susuzluğunun giderildiğini ifade eden Başkan Orhan, "Bunu elbette Genel Başkanımız ve aynı zamanda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'de yerel yönetimlere kazandırdığı reformist yaklaşım ve vizyoner bakış açısına borçluyuz" dedi.

AK Parti'den önce sadece asfalt, yol ve kaldırım gibi rutin belediyecilik hizmetleriyle birlikte anılan yerel yönetimlerin AK Parti ile birlikte bambaşka bir boyut kazandığının altını çizen Başkan Orhan, bu doğrultuda Aziziye'de de başlatılan değişim ve gelişim seferberliğinin devam ettiğini belirtti.

Aziziye İlçesine Yatırım Yağmuru

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, kentsel dönüşümden kültür ve sanata, üretimden spora, ticaretten eğitime, sosyal belediyecilikten turizme varıncaya kadar hemen her alana Aziziye Belediyesi'nin hizmet mührünü vurduklarını kaydeden Başkan Orhan, "Aziziye Belediyemiz bugün öyle hizmetlerin ve öyle projelerin altına imzasını atıyor ki, ilçemizin dört bir yanı yatırımlarla şenleniyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin bizlere sunduğu imkanlarla kalıcı eserler inşa ediyor, devasa yatırımlar yapıyor ve ilçelerimizin yaşanabilirlik ve tercih edilebilirlik düzeyini en yukarılara taşıyoruz. Bu bağlamda Yarı Olimpik Yüzme Havuzumuzu tamamladık, ilçemizi su sporlarının yeni bir merkezi haline getiriyoruz. Termal sularımızı eğlenceyle buluşturmak için Doğu Anadolu Bölgesi'nin ilk ve tek termal Aqua Parkı'nı Aziziye kazandırdık, yakında açılışını yapıyoruz. Güneş Enerji Santralleri kurduk, elektrik üretimine başladık ve ilçemizde katma değer üretiyoruz. Engelli Yaşam Merkezi, Millet Kıraathanesi ve Kapalı Pazar Kompleksi kurduk, açılışı için gün sayıyoruz. Bölgede bile eşi olmayan devasa bir sosyal yaşam alanını Sağlık Yaşam ve Bisiklet Yolu-Trafik Eğitim Parkı adı altında çok yakında ilçe halkımızla buluşturuyoruz. Bunlar sadece son bir yıl içerisinde Aziziye'mize kazandırdığımız yatırımları teşkil ediyor" diye konuştu.

Kalıcı Eserler, Model Yatırımlar

Aziziye Belediyesi'nin üretime yönelik yeni yatırım ve projelerine de start verdiklerini kaydeden Başkan Muhammed Cevdet Orhan, "Termal sularımızla ısıtacağımız seralar kuruyor, üretim ve istihdam odaklı açılımlar gerçekleştiriyoruz. Yine Biokütlesel Atıkların Enerjiye Dönüştürülmesi projemizle de, söz konusu üretim sürecini destekleyecek ve bölgede termal kaynaklarımızdan istifade etmek suretiyle domates üretimine başlayacak ve bunu özel sektör için de model haline getirmiş olacağız. Bu yatırım ve hizmetler AK Parti'den önce belediyelerin kesinlikle kalkışamayacağı işlerdi. Ama biz eser siyasetini öğrendiğimiz AK liderimiz sayesinde ilçelerimize kalıcı eserler ve devasa yatırımlar kazandırıyoruz. Bu çerçevede halkımıza hizmet ediyor olmak bizim için de mutluluk ve ayrıcalıkların en büyüğü. Dün olduğu gibi, bugün ve bundan sonra halkımızın emrine amade olmaya devam edeceğiz. Yerel yönetimler olarak bize bu imkanı sunan Sayın Cumhurbaşkanımıza şükran borçluyuz, minnet borçluyuz. Allah canına sağlık versin, ömrünü uzun etsin" ifadelerini kullandı. - ERZURUM

Son dakika haber! Başkan Orhan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
Son dakika haber! Başkan Orhan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
Son dakika haber! Başkan Orhan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
Son dakika haber! Başkan Orhan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
Son dakika haber! Başkan Orhan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
Son dakika haber! Başkan Orhan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
Son dakika haber! Başkan Orhan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
Son dakika haber! Başkan Orhan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
Son dakika haber! Başkan Orhan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
Son dakika haber! Başkan Orhan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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