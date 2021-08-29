Son dakika haber... Başkan Çalkın, selin vurduğu Aynalı köyünde!
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Son dakika haber... Başkan Çalkın, selin vurduğu Aynalı köyünde!

Son dakika haber... Başkan Çalkın, selin vurduğu Aynalı köyünde!
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika haberi: AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, geçtiğimiz günlerde selden etkilenen Aynalı köyünde vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, geçtiğimiz günlerde selden etkilenen Aynalı köyünde vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, beraberindeki yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Susuz'a bağlı Aynalı köyünde selden zarar gören vatandaşları evlerinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Çalkın, selden zarar gören evleri tek tek ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinledi. Ülke genelinde bir çok ilde sel baskınlarının yaşandığına dikkat çeken Başkan Adem Çalkın, devletin bütün imkanlarıyla vatandaşlarının yanında olduğunu ve selden zarar gören vatandaşların yaralarının sarıldığını belirtti.

Başkan Adem Çalkın, "Yaşanan sel felaketi bizleri derinden yaraladı, ancak yaralarımızı canla başla mücadele vererek, hep birlikte saracağız. Güçlü millet, bu zor günleri de hep birlikte el ele, omuz omuza atlatacak" dedi.

Aynalı Köyü'nde selin geldiği dere yatağını da gezen Çalkın, çocukları da unutmadı. Köy, mahalle ve ilçe ziyaretlerinde sık sık çocuklarla buluşan Çalkın, Aynalı köyünde de çocuklarla sohbet etti. Çalkın, daha sonra Aynalı köyünden ayrıldı. - KARS

Son dakika haber... Başkan Çalkın, selin vurduğu Aynalı köyünde!
Son dakika haber... Başkan Çalkın, selin vurduğu Aynalı köyünde!
Son dakika haber... Başkan Çalkın, selin vurduğu Aynalı köyünde!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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