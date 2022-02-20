Son dakika haber! Başbakan Abiy Ahmed, Büyük Rönesans Barajı'nın açılışını yaptı - Haberler
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Son dakika haber! Başbakan Abiy Ahmed, Büyük Rönesans Barajı'nın açılışını yaptı

AA, Mohammed Abdu Abdulbaqi - Güncel
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Son dakika haberler... Görüntü Dökümü: Büyük Rönesans Barajı'ndan (Hedasi) görüntüler Açılış töreninden detaylar Başbakan Abiy Ahmed'in açılış kurdelesini kesmesi Başbakan Abiy Ahmed'in hidroelektrik santralini gezmesi Hidroelektrik santralinden detaylar ETİYOPYA - Doğu Afrika ülkesi Etiyopya'nın Nil Nehri üzerine...

Görüntü Dökümü:

Büyük Rönesans Barajı'ndan (Hedasi) görüntüler

Açılış töreninden detaylar

Başbakan Abiy Ahmed'in açılış kurdelesini kesmesi

Başbakan Abiy Ahmed'in hidroelektrik santralini gezmesi

Hidroelektrik santralinden detaylar ETİYOPYA - Doğu Afrika ülkesi Etiyopya'nın Nil Nehri üzerine inşa ettiği Büyük Rönesans Barajı (Hedasi), Başbakan Abiy Ahmed'in katılımıyla düzenlenen törenle açıldı.

Son dakika haber! Başbakan Abiy Ahmed, Büyük Rönesans Barajı'nın açılışını yaptı

Son dakika haber! Başbakan Abiy Ahmed, Büyük Rönesans Barajı'nın açılışını yaptı

Son dakika haber! Başbakan Abiy Ahmed, Büyük Rönesans Barajı'nın açılışını yaptı

AA / Mohammed Abdu Abdulbaqi - Güncel

Etiyopya, Rönesans, Başbakan, Afrika, Güncel, Haberler

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