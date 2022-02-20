Son dakika haber! Başbakan Abiy Ahmed, Büyük Rönesans Barajı'nın açılışını yaptı
AA, Mohammed Abdu Abdulbaqi - Güncel
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Son dakika haberler... Görüntü Dökümü: Büyük Rönesans Barajı'ndan (Hedasi) görüntüler Açılış töreninden detaylar Başbakan Abiy Ahmed'in açılış kurdelesini kesmesi Başbakan Abiy Ahmed'in hidroelektrik santralini gezmesi Hidroelektrik santralinden detaylar ETİYOPYA - Doğu Afrika ülkesi Etiyopya'nın Nil Nehri üzerine...
Görüntü Dökümü:
Büyük Rönesans Barajı'ndan (Hedasi) görüntüler
Açılış töreninden detaylar
Başbakan Abiy Ahmed'in açılış kurdelesini kesmesi
Başbakan Abiy Ahmed'in hidroelektrik santralini gezmesi
Hidroelektrik santralinden detaylar ETİYOPYA - Doğu Afrika ülkesi Etiyopya'nın Nil Nehri üzerine inşa ettiği Büyük Rönesans Barajı (Hedasi), Başbakan Abiy Ahmed'in katılımıyla düzenlenen törenle açıldı.