BAŞAKŞEHİR'DEKİ TRAFİK KAZASI KAMERADA 5 YARALI

Kazada yaralanan yakınını görünce sarılarak gözyaşlarına boğulduHaber-Kamera Erol DEĞİRMENCİ İSTANBUL, (DHA)- Başakşehir'de sürücüsünün sola dönüş yapmak istediği otomobile, o sırada başka bir otomobil çarptı.

Kazada yaralanan yakınını görünce sarılarak gözyaşlarına boğuldu

Haber-Kamera Erol DEĞİRMENCİ İSTANBUL, (DHA)- Başakşehir'de sürücüsünün sola dönüş yapmak istediği otomobile, o sırada başka bir otomobil çarptı. Kaza anı kameraya yansırken, kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Başakşehir 2. Kısım Şehit Asteğmen Furkan Işık Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tansel Şen yönetimindeki 34 KA 6858 plakalı otomobil, Selçuk Sarıkoyun idaresindeki 34 DNB 406 plakalı otomobile sola dönüş yapmak isterken çarptı. Kazanın etkisi ile Sarıkoyun'un otomobili yolun kenarına savruldu. Kaza sonucu sola dönüş yapan araçtaki Selçuk Sarıkoyun, Havva Sarıkoyun, Aleyna Sarıkoyun, Hatice Genç ve diğer otomobilin sürücüsü Şen yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kazada yaralanan Selçuk Sarıkoyun'u gören yakınları ise sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Yaşanan kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

PATLAMA SESİ DUYDUK

Kazayı duyduktan sonra yardıma gelen bir vatandaş, Ben karşıdaydım patlamayı duyduktan sonra geldim. Kaza oldu. Sadece bir patlama sesi duyduk. Sağlık ocağındaydık, hepimiz koştuk. Oradaki doktorlar, hemşireler ve biz yardım için koştuk dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı