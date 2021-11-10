Son dakika haber | Bartın'da öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı

BARTIN (AA) - Bartın'da tartıştığı eski sevgilisi tarafından silahla öldürülen kadın toprağa verildi.

Azize Gülmez'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Bartın Devlet Hastanesi morgundan alınarak cenaze aracıyla Güzelcehisar köyüne getirildi.

Burada Gülmez için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Ayakta durmakta güçlük çeken ve tabuta sarılarak sinir krizi geçiren anne İlknur ve baba Mehmet Gülmez'i yakınları teselli etti.

Gülmez'in tabutunun üzerine gelinlik ve duvak konuldu. Cenaze, köy meydanında kılınan namazın ardından aile mezarlığına defnedildi.

Öte yandan, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ercan Ö, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Zanlı Ercan Ö'nün, karakoldaki ifadesinde, Gülmez ile 2-3 yıllık gönül ilişkisi olduğunu belirterek, "Kendisiyle sorunlarımız vardı. Ben de orada çalışan E.Y. ile ilişkisi olduğunu hissediyordum. İş yerine konuşmaya gittim. Öldürmek için gitmemiştim. Her şey bir anda oldu." dediği öğrenildi.

İddiaya göre, Ercan Ö. (27), İnkumu yolu Karasu köyü mevkisindeki bir fındık deposunda çalışan eski sevgilisi Azize Gülmez (25) ile telefonda tartışmış, tartışmanın üzerine aracıyla fındık deposuna giden Ercan Ö, Gülmez'i ve aynı iş yerinde çalışan E.Y'yi silahla vurmuştu.

Ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan Gülmez, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Ercan Ö. kent merkezinde gözaltına alınmıştı.