Son dakika haber | Bangladeş'teki Rohingya mültecileri için yeni sahra hastanesi gönderildi
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Son dakika haber | Bangladeş'teki Rohingya mültecileri için yeni sahra hastanesi gönderildi

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Son dakika haber | Bangladeş'teki Rohingya mültecileri için yeni sahra hastanesi gönderildi

Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığı AFAD koordinasyonunda Bangladeş Arakan'da çıkan yangın nedeniyle, Rohingya mültecilerinin sahra hastanesinin kullanılamaz hale gelmesinin ardından yeni Ağır İklim Tipi Sahra Hastanesi gönderildi.

İçişleri Bakanlığı AFAD koordinasyonunda Bangladeş Arakan'da çıkan yangın nedeniyle, Rohingya mültecilerinin sahra hastanesinin kullanılamaz hale gelmesinin ardından yeni Ağır İklim Tipi Sahra Hastanesi gönderildi.

AFAD, Sağlık Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Bangladeş'in Cox's Bazar kentinde Rohignyalıların yaşadığı kampta çıkan yangın sonrasında Türkiye tarafından gönderilen sahra hastanesinin büyük bölümü yangın sonrasında kullanılamaz hale geldi. Türkiye, Rohingyalıların sağlık hizmetleri için önemli rol oynayan hastanenin yenilenmesi için harekete geçti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Afet Eğitim İşbirliği Protokolü' yaptığı konuşmasında Myanmar zulmünden kaçıp Bangladeş'e yerleşen Rohingyalılara zarar gören sahra hastanesinin yenilenmesi için adım atacaklarını belirtmişti.

Askeri kargo uçağı ile Bangladeş'e zarar gören sahra hastanesi yerine Ağır İklim Tipi Sahra Hastanesi gönderildi. Uçakta ayrıca AFAD, TOKİ ve Sağlık Bakanlığı'nda görev yapan 22 personel yer altı. Etimesgut'taki 11. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığında gece saat 02.02'de Bangladeş'e gitmek üzere havalandı. - ANKARA

Son dakika haber | Bangladeş'teki Rohingya mültecileri için yeni sahra hastanesi gönderildi
Son dakika haber | Bangladeş'teki Rohingya mültecileri için yeni sahra hastanesi gönderildi
Son dakika haber | Bangladeş'teki Rohingya mültecileri için yeni sahra hastanesi gönderildi
Son dakika haber | Bangladeş'teki Rohingya mültecileri için yeni sahra hastanesi gönderildi
Son dakika haber | Bangladeş'teki Rohingya mültecileri için yeni sahra hastanesi gönderildi
Son dakika haber | Bangladeş'teki Rohingya mültecileri için yeni sahra hastanesi gönderildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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