Bangladeş'teki Modi karşıtı gösterilerde 12 kişi öldü
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Bangladeş'teki Modi karşıtı gösterilerde 12 kişi öldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bangladeş'teki Modi karşıtı gösterilerde 12 kişi öldü

Bangladeş'te Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin ziyaretini protesto eden Müslümanlar tarafından düzenlenen gösterilerde en az 12 kişinin öldüğü belirtildi.

Bangladeş'te Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin ziyaretini protesto eden Müslümanlar tarafından düzenlenen gösterilerde en az 12 kişinin öldüğü belirtildi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin, 26 Mart'ta Bangladeş'in bağımsızlığının 50. yılı kutlamaları ve ülkenin kurucu lideri Şeyh Mujibur Rahman'ın doğumunun 100'üncü yılı dolayısıyla düzenlenen program için ülkeye gelmesi şiddet olaylarına neden oldu. Bangladeşli Müslümanlar Modi'nin 2 günlük resmi ziyaretini protesto etmek için sokaklarda döküldü.

Başkent Dakka'da Cuma namazının ardından toplanan göstericiler, polisle çatıştı. Polis taş fırlatan kalabalığı dağıtmak için biber gazı ve gerçek mermi kullandı. Protestolar daha sonra ülkenin diğer bölgelerine de yayıldı. Müslüman gruplar, Modi karşıtı göstericilere yönelik saldırıları protesto etmek için 28 Mart'ta ülke çapında kapanma çağrısında bulundu.

Medrese öğrencilerinin de katıldığı en şiddetli protestolar Dakka ve Brahmanbaria bölgesinde yaşandı. Şiddet olaylarının yaşandığı gösterilerde otobüsler, tren, tapınak ve özel mülkler hasar gördü. Silahla ateş edilmesi sonucu yaralanan bazı protestocular, hastaneye kaldırıldı.

Gösteriler nedeniyle Facebook gibi bazı sosyal medya platformlarına da erişim kısıtlaması getirildi. Resmi makamlardan yapılan açıklamada şuana kadar 12 protestocunun gösterilerde öldüğü belirtildi. Ancak Müslüman gruplar ölü sayısının açıklanan resmi rakamlardan daha yüksek olduğunu iddia ediyor. Hindistan Başbakanı Modi ise resmi ziyaretini tamamlayarak 28 Mart'ta ülkesine döndü.

Hindu milliyetçisi Hindistan Halk Partisi (BJP) liderliğindeki Modi hükümeti, Müslümanlara yönelik şiddeti engellemek için yeterli düzenleme yapmamakla ve Müslüman azınlıkları hedef alan politikaları nedeniyle eleştiriliyor.

(İHA)

Bangladeş'teki Modi karşıtı gösterilerde 12 kişi öldü
Bangladeş'teki Modi karşıtı gösterilerde 12 kişi öldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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