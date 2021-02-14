Son dakika haber: Bangladeş'te yerel seçimde çıkan şiddet olaylarında 1 kişi öldü

Son dakika haberlerine göre Bangladeş'te yerel seçim sırasında çıkan şiddet olaylarında bir kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

Bangladeş'te yerel seçim sırasında çıkan şiddet olaylarında bir kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

Ülkede seçmenler, yerel seçimin 4. aşamasında bugün sandık başına gitti.

Polis yetkilisi Enver Hüseyin, ülkenin güneyindeki Chottogram kentinde seçimde usulsüzlük iddialarıyla ilgili muhalif gruplar arasında çatışma çıktığını, bir kişinin yaşamını yitirdiğini, 30 kişinin yaralandığını belirtti.

Hüseyin, hayatını kaybeden kişinin, meclis üyesi adayının kardeşi Abdul Mabud olduğunun belirlendiğini söyledi.

Yerel seçimin bir sonraki aşamasının 28 Şubat'ta, son aşamanın da 7 Nisan'da yapılması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Gözellik