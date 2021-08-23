Son dakika haber! Balıkesir'de düğün yemeğinden zehirlenen 33 kişi hastaneye başvurdu
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Son dakika haber! Balıkesir'de düğün yemeğinden zehirlenen 33 kişi hastaneye başvurdu

Son dakika haber! Balıkesir'de düğün yemeğinden zehirlenen 33 kişi hastaneye başvurdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bir düğüne katılan davetlilerden 33 kişi mide bulantısı şikayeti ile hastaneye başvurdu.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bir düğüne katılan davetlilerden 33 kişi mide bulantısı şikayeti ile hastaneye başvurdu. Düğün yemeğinden zehirlendikleri öngörülen hastalar tedavi atlında alınırken, Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş da hastaneye gelerek son durum hakkında bilgi aldı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bir düğüne katılan davetlilerden 33 kişi düğün sonrası mide bulantısı şikayeti ile Sındırgı Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Kısa sürede kalabalıklaşan hastane koridorlarında herkesin aynı düğünden geldiği anlaşılınca zehirlenmenin düğün yemeğinden olabileceği öngörüldü. Ekipler tarafından yemeklerden numune alınırken, hastaneye başvuranların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Yemek dolayısı ile sağlığı bozulan vatandaşların bilgisini alan Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş ise hastaneye giderek bilgi aldı. Vatandaşlarla konuşan Başkan Yavaş, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Başkan Yavaş, vatandaşların genel olarak sağlıklarının yerinde olduğunu ve serum tedavisi uygulandığını söyledi.

(Murat Seyman/İHA)

Son dakika haber! Balıkesir'de düğün yemeğinden zehirlenen 33 kişi hastaneye başvurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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