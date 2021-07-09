Son dakika haber... Balıkesir'de devrilen traktörün altında kalan kişi öldü
Edinilen son dakika haberine göre Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Veysel Balaban (47) yönetimindeki 10 VA 432 plakalı traktör, Tafak Mahallesi Kanlıpınar mevkisinde devrildi.
Kazayı gören vatandaşlar durumu itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, traktörün altında kalan Balaban'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Balaban'ın cesedi Dursunbey Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Atam